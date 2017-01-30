Трое игроков из КХЛ - в составе сборной Швеции на домашний этап Евротура

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг назвал состав своей команды на домашний этап Евротура. Турнир пройдет с 9 по 12 февраля. Состав шведов выглядит следующим образом:

Вратари: Фаст (ЦСКА, Россия), Линдбек (Регле).

Защитники: Ахо ("Шеллефтео"), Боргман ("ХВ71"), Фантенберг ("Сочи"), Теммернес ("Фрелунда"), Росен ("Векше Лейкерс"), Юханссон ("Юргорден"), Холм ("Векше Лейкерс"), Нюгрен ("Ферьестад").

Нападающие: Гюнге ("Нефтехимик", Россия), Шегрен ("Цюрих Лайонс", Швейцария), Закриссон ("Лугано", Швейцария), Лундквист ("Фрелунда"), Бергстрем ("Карлскруна"), Эрикссон ("Ферьестад"), Линдблум ("Брюнес"), Сундстрем ("Фрелунда"), Бродин ("Юргорден"), Норман ("Торпедо" НН, Россия), Клингберг ("Цуг", Швейцария), Турессон ("Мальме"), Рюно ("Ферьестад").