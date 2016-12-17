Третьяк извинился за технический сбой во время исполнения российского гимна

Президент ФХР Владислав Третьяк принес извинения за инцидент, который произошел перед матчем Кубка Первого канала Россия – Чехия (5:1). В четверг проблемы возникли с воспроизведением шведского гимна – он продлился всего несколько секунд. Позже ФХР принесла извинения шведской стороне за этот инцидент.

– Во время исполнения гимна Российской Федерации народной артисткой России Хиблой Герзмавой 16 декабря перед началом матча между сборными России и Чехии произошел технический сбой – была поздно запущена музыка, а также возникли неполадки с микрофоном, – приводит пресс-служба ФХР слова Третьяка. – Это помешало замечательной певице во время исполнения. От себя лично и от ФХР приношу свои искренние извинения Хибле Леварсовне за эту ошибку и последовавшие за этим несправедливые оценки в прессе.