Тренировка пятикратного чемпиона Швеции едва не закончилась трагедией. Игроков чуть не убил кабан

Тренировка пятикратного чемпиона Швеции "ХВ-71" чуть не закончилась летальным исходом, сообщает Aftonbladet. По информации издания, игроки команды проводили занятие в лесу, как вдруг в опасной близости появился разъяренный кабан.

Животное бежало по лесу с выводком, хоккеисты решили, что оно может напасть на них, чтобы защитить свое потомство от потенциальной угрозы.

- Мы испугались, застыли и думали, что вообще происходит, - отметил форвард "ХВ-71" Маркус Люнг. - Достали из сумок ножи, на случай если кабаны вернутся.

В итоге встреча с кабаном обошлась для хоккейной команды без последствий. Игроки спокойной завершили тренировочное занятие.

"ХВ-71" начнет сезон в Шведской элитной серии15 сентября матчем с "Ферьестадом".