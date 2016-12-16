16:41 | ХОККЕЙ — Европа

Тина Канделаки: "Уверена, что рейтинги Кубка Первого канала будут стабильно высокими"

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Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки считает, что рейтинги телетрансляций у Кубка Первого канала будут высокими. Ранее Первый канал отказался от показа матчей турнира из-за низких рейтингов.

"Если соревнования интересны нашим зрителям, то "Матч ТВ" обязательно их показывает, – приводит пресс-служба "Матч ТВ" слова Канделаки. – И нет разницы, хоккей это или другой вид спорта. Не важно, как называются эти соревнования – почти тридцать лет это был "Турнир на призы газеты "Известия" потом – "Кубок Балтики", а последние 10 лет – "Кубок Первого канала". Аудитория "Матч ТВ" – болельщики, которые всегда с интересом смотрят спортивные трансляции, поэтому я уверена, что турнир на нашем канале пройдет хорошо и рейтинги будут стабильно высокими".

Первый канал не покажет сборную России по хоккею. Почему? //
Трансляция матча Россия – Чехия

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/europe/

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Материалы сюжета: Кубок Первого канала-2016
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КОММЕНТАРИИ (2)
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совва

ну сколько можно ошибаться?))

17:23

механик39

Сказала Тина и отменила трансляцию матча на 1 канале .

16:56

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