Степан Санников: "Без разницы, сколько забили, главное - победа"

Нападающий олимпийской сборной России Степан Санников после победы над Францией (6:0) подчеркнул, что этот результат нельзя назвать легким.

– Стремились выиграть с таким крупным счетом?

– Без разницы, сколько забили, просто хотели порадовать болельщиков, и, я думаю, они были бы довольны любой победе – и 1:0, и 2:0.

– Сегодняшнюю победу можно назвать легкой?

– Нет, мы все равно допускали ошибки, которые могли привести к пропущенным шайбам, и соперник мог получить глоток воздуха. Хорошо, что этого не произошло.