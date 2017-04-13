Стефан Да Коста: "У нас нет цели удивить сборную России"

Форвард сборной Франции по хоккею Стефан Да Коста отметил, что настраивается на матч против олимпийской сборной России как на игру против одноклубников из ЦСКА. По его словам, он готов забить вратарю Илье Сорокину.

Сборная Франции в четверг и субботу проведет в Челябинске матчи Еврочелленджа против России, в составе которой на лед выйдут десять игроков ЦСКА.

- У нас нет цели удивить сборную России, цель – подготовка к домашнему чемпионату миру, где мы должны будем играть каждый матч плей-офф, допускать минимум ошибок, - цитирует "Р-Спорт" Да Коста. - Будет сложно против россиян, они готовятся уже месяц, а мы собрались только шесть дней назад, и некоторые парни в команде не играли полтора месяца. Знаю, что у сборной России десять человек из ЦСКА, так что, по сути, я готовлюсь играть против ЦСКА. Конечно, нужно забить Илье Сорокину, надеюсь на это. Если получится, то после игры ждите меня у российской раздевалки, обсудим с Сорокой мой гол.