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Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала

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Тренерский штаб национальной сборной России назвал окончательный состав на Кубок Первого канала. Турнир пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. Сборная России сыграет 15 декабря со Швецией, 16-го - с Чехией и 18-го - с Финляндией.

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков ("Адмирал").

Защитники: Антон Белов, Егор Яковлев (оба – СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – "Металлург" Мг), Владислав Гавриков, Илья Любушкин (оба – "Локомотив"), Игорь Ожиганов, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Максим Осипов ("Торпедо").

Нападающие: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Александр Барабанов (все – СКА), Владимир Ткачев ("Ак Барс"), Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Степан Санников (все – "Сибирь"), Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Андрей Светлаков, Сергей Андронов, Дмитрий Кугрышев (все – ЦСКА).

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=12810

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