Стал известен состав России на матч с Финляндией

Стал известен состав сборной России на дебютный матч Кубка Карьяла с командой Финляндии, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.

Состав сборной России:

вратари – Сорокин (Коновалов)

Нестеров (А) – Блажиевский, Капризов – Локтионов (А) – Григоренко;

Хафизуллин – Василевский, Кузьменко – Бывальцев – Барабанов;

Баранцев – Елесин, Голышев – Зернов – Шалунов;

Педан – Зуб, Телегин – Кадейкин – Кетов (К), Дергачев.

Встреча Россия - Финляндия состоится сегодня (начало – в 19.30 по московскому времени). "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.