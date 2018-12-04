16:25 | Хоккей — Европа

Стал известен штаб сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Обсудить
2

Официальный Твиттер Федерации хоккея России объявил штаб национальной сборной на Кубок Первого канала. Турнир пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 13 по 16 декабря.

Штаб выглядит так:

Глава штаба - Роман Ротенберг

Главный тренер - Илья Воробьев

Старший тренер - Алексей Жамнов

Тренер - Анвар Гатиятулин

Тренер вратарей - Рашит Давыдов

Тренер-методист - Ларс Йохансон

Тренеры по физподготовке - Ю.Жданов, А.Трошин и Д.Коротышев

Все о хоккее - здесь

Обсудить
2
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...