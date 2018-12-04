Стал известен штаб сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Официальный Твиттер Федерации хоккея России объявил штаб национальной сборной на Кубок Первого канала. Турнир пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 13 по 16 декабря.

Штаб выглядит так:

Глава штаба - Роман Ротенберг

Главный тренер - Илья Воробьев

Старший тренер - Алексей Жамнов

Тренер - Анвар Гатиятулин

Тренер вратарей - Рашит Давыдов

Тренер-методист - Ларс Йохансон

Тренеры по физподготовке - Ю.Жданов, А.Трошин и Д.Коротышев

Штаб национальной сборной на Кубок Первого канала



Глава штаба Роман Ротенберг

Главный тренер Илья Воробьев

Старший тренер Алексей Жамнов

Тренер Анвар Гатиятулин

Тренер вратарей Рашит Давыдов

Тренер-методист Ларс Йохансон

Тренеры по физподготовке —Ю.Жданов, А.Трошин и Д.Коротышев – Хоккей России (@russiahockey) 4 декабря 2018 г.

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