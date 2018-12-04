Стал известен штаб сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Официальный Твиттер Федерации хоккея России объявил штаб национальной сборной на Кубок Первого канала. Турнир пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 13 по 16 декабря.
Штаб выглядит так:
Глава штаба - Роман Ротенберг
Главный тренер - Илья Воробьев
Старший тренер - Алексей Жамнов
Тренер - Анвар Гатиятулин
Тренер вратарей - Рашит Давыдов
Тренер-методист - Ларс Йохансон
Тренеры по физподготовке - Ю.Жданов, А.Трошин и Д.Коротышев
Штаб национальной сборной на Кубок Первого канала– Хоккей России (@russiahockey) 4 декабря 2018 г.
Глава штаба Роман Ротенберг
Главный тренер Илья Воробьев
Старший тренер Алексей Жамнов
Тренер Анвар Гатиятулин
Тренер вратарей Рашит Давыдов
Тренер-методист Ларс Йохансон
Тренеры по физподготовке —Ю.Жданов, А.Трошин и Д.Коротышев
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