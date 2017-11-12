Состав сборной России на матч с Чехией: Сорокин - в воротах, Ничушкин - в строю

Стал известен состав сборной России на заключительный матч против Кубка "Карьяла" против Чехии.

Вратари: Сорокин (Кареев);

Защитники: Киселевич – Хафизуллин, Нестеров – Любушкин, Зубарев – Войнов, Трямкин – Токранов.

Нападающие: Телегин – Андронов – Ничушкин, Гусев – Шалунов –Капризов, Мозякин – Ткачев – Барабанов, Калинин – Красковский – Григоренко.

Напомним, что во вчерашнем матче против швейцарцев нападающий Валерий Ничушкин из-за болезненного попадания шайбой в ногу не смог доиграть третий период. Форвард Сергей Плотников дисквалифицирован на один матч за опасную подсечку. (Игорь ЕРОНКО)

Матч Россия - Чехия состоится сегодня. Начало - 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.