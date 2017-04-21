20:26 | ХОККЕЙ — Европа

Сорокин, Проворов и Любимов - в составе сборной России на матч со Швейцарией

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Стал известен состав сборной России на матч против Швейцарии в рамках Еврочелленджа. Отметим, что ворота российской команды будет защищать Илья Сорокин, в запасе заявлен Андрей Кареев. В матче примут участие два игрока из НХЛ - защитник Иван Проворов и форвард Роман Любимов.

Напомним, что матч Россия - Швейцария состоится сегодня, 21 апреля, в 21:15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

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