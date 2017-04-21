Сорокин, Проворов и Любимов - в составе сборной России на матч со Швейцарией

Стал известен состав сборной России на матч против Швейцарии в рамках Еврочелленджа. Отметим, что ворота российской команды будет защищать Илья Сорокин, в запасе заявлен Андрей Кареев. В матче примут участие два игрока из НХЛ - защитник Иван Проворов и форвард Роман Любимов.
Напомним, что матч Россия - Швейцария состоится сегодня, 21 апреля, в 21:15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
Через час начинаем, а это значит, что самое время изучить состав олимпийской сборной на матч со Швейцарией. Вот он, если не заметили😎👇 pic.twitter.com/hrbjaUiyZZ– Хоккей России (@russiahockey) 21 апреля 2017 г.