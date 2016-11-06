Сорокин - лучший вратарь Кубка "Карьяла", Миронов - лучший защитник

Вратарь сборной России и ЦСКА Илья Сорокин признан лучшим голкипером Кубка "Карьяла" – первого этапа Евротура, сообщает "Р-Спорт". Сорокин принял участие в двух матчах, пропустив в них одну шайбу.

Лучшим защитником организаторы признали также игрока сборной России. Им стал защитник московского "Динамо" Андрей Миронов, который в трех матчах отыграл с показателем полезности "+2". Лучшим форвардом стал нападающий сборной Чехии Лукаш Радил, набравший в трех матчах 5 (3+2) очков.

Напомним, что победителем Кубка "Карьяла" стала сборная России, выигравшая все три матча.