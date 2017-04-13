Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче с Францией

Стал известен состав олимпийской сборной России на контрольный матч против команды Франции. Встреча состоится в Челябинске в 18.30 по московскому времени. Следующая игра пройдет 15 апреля.

Отметим, что с первых минут защищать ворота российской сборной будет голкипер ЦСКА Илья Сорокин. Капитан команды – форвард Степан Санников, ассистенты – нападающий Сергей Андронов и защитник Андрей Миронов.