17:23 | ХОККЕЙ — Европа

Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче с Францией

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Стал известен состав олимпийской сборной России на контрольный матч против команды Франции. Встреча состоится в Челябинске в 18.30 по московскому времени. Следующая игра пройдет 15 апреля.

Отметим, что с первых минут защищать ворота российской сборной будет голкипер ЦСКА Илья Сорокин. Капитан команды – форвард Степан Санников, ассистенты – нападающий Сергей Андронов и защитник Андрей Миронов.

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