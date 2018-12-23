Швейцарские команды пробили рекордные 50 буллитов на глазах у 47 зрителей

Новый рекорд по числу буллитов в матче мужских команд был установлен в Швейцарии. Команда "Биль" обыграла "Женеву" по буллитам со счетом 4:3 в матче юниорских команд. Для определения победителя команды бросали в общей сложности 50 буллитов.

Примечательно, что за историческим событием следило всего 47 зрителей.

Предыдущий рекорд был установлен два года назад, также в Швейцарии, всего в часе езды от места нового достижения. В матче "Ажуай" - "Ла Ша-де-Фон" команды провели серию из 46 бросков.

Абсолютный же рекорд по буллитам был установлен в матче женских команд. В женском чемпионате Швеции в январе 2016 года "Мемминген" обыграл "Бергкамен" в серии из 54 буллитов.