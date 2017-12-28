Швейцария победила ХПК и вышла в полуфинал Кубка Шпенглера

Сборная Швейцарии обыграла ХПК со счетом 4:0 в матче группового турнира Кубка Шпенглера. Ранее швейцарцы также победили рижское "Динамо" (6:1).

Швейцария стала первой командой, которая пробилась в полуфинал турнира.

Кубок Шпенглера

Группа Торриани

"Швейцария" - ХПК (Хямеенлинна) - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Шервей - 1 (Шлумпф, Геринг), 13:51 - 1:0. Шеппи - 1 (Ратгеб, Дженацци), 22:40 - 2:0. Род - 1 (Бруннер), 50:31 - 3:0. Вермин - 1 (мен., п.в.), 53:45 - 4:0.

Вратари: Больтсхаузер - А. Карьялайнен (52:49 - 53:45).

Штраф: 12 - 16.

Броски: 40 (15+10+15) - 17 (11+1+5).

Судьи: Айхманн, Верли.

28 декабря. Давос. Vaillant Arena. 6300 зрителей.