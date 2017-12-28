Швейцария победила ХПК и вышла в полуфинал Кубка Шпенглера

Сборная Швейцарии обыграла ХПК со счетом 4:0 в матче группового турнира Кубка Шпенглера. Ранее швейцарцы также победили рижское "Динамо" (6:1).
Швейцария стала первой командой, которая пробилась в полуфинал турнира.
Кубок Шпенглера
Группа Торриани
"Швейцария" - ХПК (Хямеенлинна) - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Голы: Шервей - 1 (Шлумпф, Геринг), 13:51 - 1:0. Шеппи - 1 (Ратгеб, Дженацци), 22:40 - 2:0. Род - 1 (Бруннер), 50:31 - 3:0. Вермин - 1 (мен., п.в.), 53:45 - 4:0.
Вратари: Больтсхаузер - А. Карьялайнен (52:49 - 53:45).
Штраф: 12 - 16.
Броски: 40 (15+10+15) - 17 (11+1+5).
Судьи: Айхманн, Верли.
28 декабря. Давос. Vaillant Arena. 6300 зрителей.
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