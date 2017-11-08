Шведский вратарь сыграет на Кубке "Карьяла" в щитках с рекламой шампуня. Фото

Вратарь сборной Швеции Юнас Энрот сыграет на Кубке "Карьяла" в щитках, на которых будет изображена реклама шампуня. Аналогичная экипировка будет и у других голкиперов шведской команды.

Напомним, что первый матч Евротура шведы проведут против сборной Чехии. Игра состоится сегодня, начало – в 20.00 по московскому времени.