Шведский вратарь сыграет на Кубке "Карьяла" в щитках с рекламой шампуня. Фото

Вратарь сборной Швеции Юнас Энрот сыграет на Кубке "Карьяла" в щитках, на которых будет изображена реклама шампуня. Аналогичная экипировка будет и у других голкиперов шведской команды.
Напомним, что первый матч Евротура шведы проведут против сборной Чехии. Игра состоится сегодня, начало – в 20.00 по московскому времени.
Det är nått med #head&shoulders och hockeymålvakter! @JEnroth125 benskydd är redo för första träningen med #TreKronor pic.twitter.com/vyTJUSok9u– Tre Kronor (@Trekronorse) 6 ноября 2017 г.
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