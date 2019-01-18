Шведский лайнсмен рассказал, что ему угрожали после матча юношеских команд

Шведский судья на линии Хусейн Тураби пожаловался на угрозы в свой адрес после матча юношеских команд в Стокгольме, сообщает издание Iltalehti.

По словам арбитра, после матча он вместе с другом поехал домой. Выйдя из машины, судья почувствовал, что за ним следят. Рядом с ним остановилась машина. Из нее вышел человек и сказал следующее:

- Если я увижу, что ты все еще судишь, я пристрелю тебя.

Расследованием инцидента занимается полиция Стокгольма. Сам Тураби заявил, что продолжит обслуживать матчи, но сейчас он возьмет месячную паузу.