Швеция вырвала победу над Россией в овертайме

Сборная России проиграла команде Швеции (3:4 ОТ) в вынесенном матче Чешских игр.
В составе россиян дублем отметился капитан Сергей Мозякин, одну шайбу на свой счет записал защитник Виктор Антипин. Отметим, что форвард Владимир Ткачев отдал три голевые передачи. У шведов по шайбе забросили Элиас Линдхольм, Йон Клингберг и Виктор Раск. Победную шайбу в овертайме забросил Габриэль Ландескуг.
Еврохоккейтур
Чешские игры
Швеция – РОССИЯ – 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)
Голы: Мозякин - 1 (Ткачев), 7:12 - 0:1. Антипин - 1 (Ткачев, Мозякин), 17:33 - 0:2. Э. Линдхольм - 1 (Росен, Умарк), 26:45 - 1:2. Мозякин - 2 (бол., Ткачев), 30:17 - 1:3. Й. Клингберг - 1 (бол., Ландескуг), 43:10 - 2:3. Умарк - 1 (бол., Раск, Строльман), 50:26 - 3:3. Ландескуг - 1 (Седерберг), 64:08 - 4:3.
Вратари: Лэк - Василевский.
Штраф: 12 - 6.
Броски: 20 (6+5+5+4) - 25 (14+6+3+2).
Судьи: Викман, Каукокари.
27 апреля. Стокгольм. Hovet.
bishop812
Васелевский вообще не спас !Сорокин номер один однозначно!Если будет по другому.. бред.
22:29
re_Volver
хых... Металлург МГ - 3 шайбы из 3. Где же наша великий и могучий "базовый клуб сборной"? Половина балерин вообще не участвовала, а остальные - сплясали неплохо, но могли бы и лучше. Балет без постановщиков выглядит хуже.
22:18
pashok81
Нападающие в порядке, вопрос притирки и комплектации звеньев, а вот Василевский мягко скажем не выручал в сложные моменты.
22:15
Искремас
На редкость хорошо наши сыграли. Не ожидал. Думал шведы в одну калитку раскатают. Наверное, не сыгрались ещё.
22:14
diskmen
А где Панарин, Щипачов.Василевского домой в НХЛ такого добра нам не нужно. ЗАРИПОВА не хватило при игре в большенстве.Итог просто кошмарный начали за здравицу,а закончили за упокой.Любое удаление в нашей команде превращалось в заброшенную шайбу.Лучше бы молодняк собрали у них здорово получается побеждать.
22:08
shvedero
вести 3-1 и поиграть это конечно печально)
21:57