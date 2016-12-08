Шумаков вызван в сборную России на Кубок Первого канала

Нападающий "Сибири" Сергей Шумаков вызван в сборную России для участия в Кубке Первого канала, сообщает официальный сайт ФХР. Ранее он находился в списке травмированных, но успел восстановиться до начала турнира. Ранее был оглашен расширенный список национальной команды. В него вошли 32 хоккеиста, из которых 20 представляют СКА и ЦСКА.

Таким образом, заявка сборной России выглядит следующим образом:

вратари: Илья СОРОКИН (ЦСКА), Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА), Игорь БОБКОВ ("Адмирал");

защитники: Игорь ОЖИГАНОВ, Богдан КИСЕЛЕВИЧ (оба – ЦСКА), Илья ЛЮБУШКИН, Владислав ГАВРИКОВ, Рушан РАФИКОВ (все – "Локомотив"), Виктор АНТИПИН, Алексей БЕРЕГЛАЗОВ (оба – "Металлург" Мг), Егор ЯКОВЛЕВ, Антон БЕЛОВ, Максим ЧУДИНОВ (все – СКА), Альберт ЯРУЛЛИН ("Ак Барс"), Максим ОСИПОВ ("Торпедо");

нападающие: Илья КОВАЛЬЧУК, Павел ДАЦЮК, Сергей ПЛОТНИКОВ, Никита ГУСЕВ, Вадим ШИПАЧЕВ, Евгений ДАДОНОВ, Александр БАРАБАНОВ, Сергей ШИРОКОВ (все – СКА), Сергей МОЗЯКИН ("Металлург" Мг), Владимир ТКАЧЕВ ("Ак Барс"), Дмитрий КУГРЫШЕВ, Валерий НИЧУШКИН, Сергей АНДРОНОВ, Иван ТЕЛЕГИН, Андрей СВЕТЛАКОВ (все – ЦСКА), Максим ШАЛУНОВ, Степан САННИКОВ, Сергей ШУМАКОВ (все – "Сибирь").

Через армии - в сборную