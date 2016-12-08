10:18 | ХОККЕЙ — Европа

Шумаков вызван в сборную России на Кубок Первого канала

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Нападающий "Сибири" Сергей Шумаков вызван в сборную России для участия в Кубке Первого канала, сообщает официальный сайт ФХР. Ранее он находился в списке травмированных, но успел восстановиться до начала турнира. Ранее был оглашен расширенный список национальной команды. В него вошли 32 хоккеиста, из которых 20 представляют СКА и ЦСКА.

Таким образом, заявка сборной России выглядит следующим образом:

вратариИлья СОРОКИН (ЦСКА), Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА), Игорь БОБКОВ ("Адмирал");
защитники: Игорь ОЖИГАНОВБогдан КИСЕЛЕВИЧ (оба – ЦСКА), Илья ЛЮБУШКИНВладислав ГАВРИКОВРушан РАФИКОВ (все – "Локомотив"), Виктор АНТИПИНАлексей БЕРЕГЛАЗОВ (оба – "Металлург" Мг), Егор ЯКОВЛЕВАнтон БЕЛОВМаксим ЧУДИНОВ (все – СКА), Альберт ЯРУЛЛИН ("Ак Барс"), Максим ОСИПОВ ("Торпедо");
нападающие: Илья КОВАЛЬЧУКПавел ДАЦЮКСергей ПЛОТНИКОВНикита ГУСЕВВадим ШИПАЧЕВЕвгений ДАДОНОВАлександр БАРАБАНОВСергей ШИРОКОВ (все – СКА), Сергей МОЗЯКИН ("Металлург" Мг), Владимир ТКАЧЕВ ("Ак Барс"), Дмитрий КУГРЫШЕВВалерий НИЧУШКИНСергей АНДРОНОВИван ТЕЛЕГИНАндрей СВЕТЛАКОВ (все – ЦСКА), Максим ШАЛУНОВСтепан САННИКОВ, Сергей ШУМАКОВ (все – "Сибирь").

Через армии - в сборную

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=12778

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