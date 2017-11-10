Шон Бурк: "Если планы Игинлы будут совпадать с нашими – позовем его на Кубок Первого канала"

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк поделился мнением о составе команды на Кубке "Карьяла". Также он отметил, что 40-летний нападающий Джером Игинла может сыграть на Кубке Первого канала.

– Несколько изначально вызванных игроков сюда не приехали.

– Фрэттин получил травму, поэтому не приехал сюда. Дилан Сикура тоже травмирован, но мы привезли другого человека из NCAA – Зака Уайтклауда, защитника. Посмотрим, как он себя проявит. Вообще, интересно посмотреть, как будут смотреться студенты на таком уровне.

Даррен Дитц из "Барыса" – есть в нашем списке кандидатов. Мы продолжим за ним наблюдать. Мы не торопимся определяться с окончательным составом. Понятно, что ряд присутствующих в Хельсинки игроков отправится в Пхенчхан, если ничего не случится. Но места еще есть. И если кто-то сюда не приехал, это совсем не значит, что у него нет шанса поехать на Олимпиаду.

– Всего три канадских вратаря выступает в Европе. Вы присматриваетесь к голкиперам из АХЛ?

– Пока никого из АХЛ на нашем радаре нет. Мы продолжим наблюдать за всеми, кто мог бы нас усилить. Но нас полностью устраивают те вратари, что есть (Бен Скривенс и Джастин Питерс, к которым должен присоединиться Барри Браст. – Прим. "СЭ").

– Игинла до сих пор входит в ваши планы?

– Он сейчас травмирован. Но если будет здоров, и его планы будут совпадать с нашими – мы можем позвать его на Кубке Первого канала. Но, по-моему, он по-прежнему работает над тем, чтобы найти себе работу в НХЛ. (Игорь ЕРОНКО)