Шестеркин - в воротах сборной России на матч с Чехией

Тренерский штаб сборной России определился с составом на последний матч Евротура против Чехии. Место в воротах займет голкипер Игорь Шестеркин, а Василий Кошечкин остался в запасе. Полностью состав команды выглядит так:
Киселевич – Хафизуллин, Капризов – Анисимов – Дадонов;
Гавриков – Трямкин, Мамин – Андронов – Сошников;
Яковлев – Береглазов, Кручинин – Ткачев – Бучневич;
Белов, Бывальцев – Каблуков – Михеев; Семенов
Шестеркин (Кошечкин).
Встреча начнется в 13.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
Состав национальной сборной России на заключительный матч Евротура. 🇷🇺🇨🇿 Соперник – Чехия, начало в 13:00(мск), 📺 смотрим на "Матч ТВ" и 💻сайте https://t.co/hVuJjUSFTb, текстовую 📝 трансляцию читаем в нашем твиттере. pic.twitter.com/iviQAqDtIh– Хоккей России (@russiahockey) April 29, 2018