Шестеркин - в воротах сборной России на матч с Чехией

Тренерский штаб сборной России определился с составом на последний матч Евротура против Чехии. Место в воротах займет голкипер Игорь Шестеркин, а Василий Кошечкин остался в запасе. Полностью состав команды выглядит так:

Киселевич – Хафизуллин, Капризов – Анисимов – Дадонов;

Гавриков – Трямкин, Мамин – Андронов – Сошников;

Яковлев – Береглазов, Кручинин – Ткачев – Бучневич;

Белов, Бывальцев – Каблуков – Михеев; Семенов

Шестеркин (Кошечкин).

Встреча начнется в 13.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.