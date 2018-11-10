Шестеркин - в воротах России на матч против Швеции

Стал известен стартовый состав сборной России на второй матч Кубка "Карьяла" против команды Швеции. Место в воротах займет Игорь Шестеркин. В первой встрече против Финляндии (3:0) ворота защищал Илья Сорокин.

Вратари: Шестеркин (Сорокин)

Нестеров (А) – Блажиевский, Капризов – Локтионов (А) – Григоренко;

Хафизуллин – Василевский, Кузьменко – Бывальцев – Барабанов;

Антипин – Елесин, Слепышев – Шалунов – Дергачев;

Педан – Зуб, Телегин – Кадейкин – Кетов (К), Зернов.

Матч Швеция - Россия пройдет сегодня, 10 ноября, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.