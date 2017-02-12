19:29 | ХОККЕЙ — Европа

Шестеркин, Рыков и Капризов – лучшие игроки Шведских игр

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Три игрока сборной России признаны лучшими по итогам Шведских игр, информирует пресс-служба турнира. В символическую сборную третьего этапа Евротура журналисты включили четырех россиян.

 
Сегодня. Гетеборг. Россия - Чехия - 4:2. Опасный момент у ворот Или САМСОНОВА.Почему победа России на Евротуре – это не ерунда

Лучший вратарь – Игорь Шестеркин (Россия), лучший защитник – Егор Рыков (Россия), лучший нападающий – Кирилл Капризов (Россия), MVP турнира – Карл Клингберг (Швеция).

Символическая сборная: вратарь – Шестеркин, защитники - Адам Полашек (Чехия) и Рыков, нападающие – Капризов, Клингберг и Анатолий Голышев (Россия).

Напомним, что сегодня сборная России обыграла Чехию (4:2), заняла первое место на Шведских играх и досрочно стала победителем Евротура-2016/17.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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историк79

Эмм... а в чём заключается суть этого шведского MVP?

22:23

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