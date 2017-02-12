Шестеркин, Рыков и Капризов – лучшие игроки Шведских игр

Три игрока сборной России признаны лучшими по итогам Шведских игр, информирует пресс-служба турнира. В символическую сборную третьего этапа Евротура журналисты включили четырех россиян.

Лучший вратарь – Игорь Шестеркин (Россия), лучший защитник – Егор Рыков (Россия), лучший нападающий – Кирилл Капризов (Россия), MVP турнира – Карл Клингберг (Швеция).

Символическая сборная: вратарь – Шестеркин, защитники - Адам Полашек (Чехия) и Рыков, нападающие – Капризов, Клингберг и Анатолий Голышев (Россия).

Напомним, что сегодня сборная России обыграла Чехию (4:2), заняла первое место на Шведских играх и досрочно стала победителем Евротура-2016/17.