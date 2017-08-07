Шестеркин будет защищать ворота России в матче с Канадой

Сборная России объявила состав на матч против команды Канады в рамках турнира Sochi Hockey Open. Ворота будет защищать голкипер СКА Игорь Шестеркин, капитаном команды назначен Евгений Кетов.

Состав выглядит следующим образом:

вратари: Игорь Шестеркин, Владислав Сухачев.

1-е звено: Динар Хафизуллин – Максим Чудинов, Сергей Калинин – Илья Каблуков – Евгений Кетов.

2-е звено: Никита Нестеров – Михаил Науменков, Роман Любимов – Михаил Григоренко – Артем Федоров.

3-е звено: Захар Арзамасцев – Никита Трямкин, Станислав Галиев – Владимир Ткачев – Кирилл Капризов.

4-е звено: Илья Любушкин – Рушан Рафиков, Александр Полунин – Павел Красковский – Егор Коршков / Андрей Алтыбармакян.

Напомним, что встреча состоится сегодня в 18.00 по московскому времени. Трансляцию этого хоккейного суперматча вы сможете посмотреть на сайте "СЭ".