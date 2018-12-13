Шайба Хохлачева помогла олимпийской сборной России обыграть Словакию

Олимпийская сборная России обыграла Словакию в матче Кубка Люцерна - 2:1. По шайбе в составе российской команды забросили Александр Хохлачев и Владислав Провольнев.

Хоккей

Кубок Люцерна

Россия (ол) - Словакия - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Провольнев - 1 (Федоров), 39:26 - 1:0. Хован - 1 (Лантоши), 39:42 - 1:1. Хохлачев - 2 (Алексеев), 54:30 - 2:1.

Вратари: Коновалов - Кошариштян (58:07 - 58:12, 58:38).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 26 (10+8+8) - 27 (11+11+5).

Судьи: Дипьетро, Лемелин.

13 декабря. Люцерн. Arena Lucerne.