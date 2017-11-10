11:14 | Хоккей — Европа

Шалунов вызван в сборную России вместо Широкова


Тренерский штаб сборной России принял решение вызвать нападающего Максима Шалунова из олимпийской команды, которая в данный момент находится в Германии. Форвард заменит Сергея Широкова, который получил травму в матче Кубка "Карьяла" против Финляндии (2:3).

Как сообщает пресс-служба ФХР, Шалунов присоединится к национальной команде сегодня и сможет принять участие в игре против Швейцарии. Встреча состоится в субботу, 11 ноября. Начало - в 14.30 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/team-news/card/?id_4=14097

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий