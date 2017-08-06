Сергей Зубов: "На результат "Сочи" повлияла игра вратарей"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после поражения от сборной Канады (0:1 ОТ) в в рамках турнира Sochi Hockey Open отметил, что несмотря на неудачный результат доволен выступлением своей команды, передает из Сочи спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Непростая игра, – сказал Зубов. – Наверное, у нас недостаточно времени все-таки было, чтобы восстановиться после первого матча. Ребята показали хорошую игру, и мы рады это видеть. Да, не забили, но с таким настроем, с таким желанием голы придут.

Да, мы забросили всего одну шайбу за 120 с лишним минут, но такие матчи есть и будут. На результат повлияло то, что вратари хорошо делали свою работу. Будут игры со счетами 7:5 и 8:7, смотря в какой хоккей играть. Мы играли против Канады, а любой матч против сборной Канады не требует того, чтобы кого-нибудь настраивать. С самого утра все были готовы.

– Против кого тяжелее было играть – против канадцев или олимпийской сборной?

– Обе игры тяжелые. Процесс подготовки, ребята под нагрузками еще. И за такой короткий срок сыграть два матча – тяжело.

– Два дня подряд играет Барулин – с чем это связано?

– Мы пытаемся ввести его в игровой режим.