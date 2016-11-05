Сергей Шепелев: "Россия уверенно сыграла в защите в матче со Швецией"

Олимпийский чемпион, известный тренер Сергей Шепелев в интервью "СЭ" подчеркнул, что сборная России хорошо начала матч Кубка "Карьяла" против Швеции (3:2). Также Шепелев отметил, что подопечные Олега Знарка уверенно действовали в обороне.

– Неплохо начали игру. В первом периоде шведы не смогли ничего придумать против нашей обороны, – подчеркнул Шепелев. – В защите сыграли уверенно и хорошо использовали возможности у чужих ворот.

– С чем связаны неуверенные действия в меньшинстве российской команды?

– Возможно, ребятам не хватает мастерства, чтобы правильно расположиться и правильно выкатиться на линию броска. Это приходит с опытом. В составе финнов и шведов есть опытные игроки, которые хорошо реализовывают моменты "пять на четыре".

– Кто из хоккеистов сборной России понравился по сегодняшней игре?

– Здорово действовал Ничушкин. Гусев, Барабанов, хорошее впечатление оставил центр Светлаков. Ребята из звена Санникова тоже старались, но только желания не всегда хватает для сборной.

– Одним из ключевых моментов игры стала шайба Александра Барабанова. В этом сезоне он действительно дорос до сборной в составе одного из лучших клубов страны?

– Очень интересный игрок с хорошей обводкой, нацеленностью на ворота, хорошо видит площадку. Он обязательно будет прогрессировать. Самое главное, чтобы его не испортили лестные отзывы в прессе, как часто бывает у молодых. Но парень серьезный и не должен поймать звездную болезнь. (Евгений БЕЛОУСОВ)