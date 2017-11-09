Сергей Плотников: "Темп на Евротуре выше, чем в КХЛ"

Нападающий СКА и сборной России Сергей Плотников посетовал на слабую реализацию моментов в матче Кубка "Карьяла" с Финляндией (2:3). При этом форвард подчеркнул, что команде необходимо игру в обороне.

– Получили контратаку и пропустили, – начал Плотников. – Хорошо, что первый гол не выбил из колеи. Начали все равно играть в свою игру и смогли отыграться. Потом снова пропустили контратаку, чего не должно было быть, поэтому и проиграли. Нужно подработать этот момент, чтобы все успевали возвращаться по местам. Вроде все были на позициях, но не всех разобрали и пропустили.

– Как вы сравняли счет?

– Когда забил, немного повезло. Но и Коскинену повезло раньше, когда в штангу попал. Помогло, что он – мой одноклубник.

– Почему не довели матч до победы?

– Мы создали много моментов, но не смогли их реализовать. Темп тут, думаю, повыше, чем в КХЛ. Плюс у финнов – очень подвижная защита. Не получилось в большинстве. Да еще и Широков выбыл из второй спецбригады. Это тоже повлияло, потому что пришлось перекраивать сочетания. Кто-то выходил в двух сменах, тяжело было. (Игорь ЕРОНКО)