21:16 | ХОККЕЙ — Европа

Сергей Плотников: "Стараюсь не думать о прошлых поражениях, чтобы это не давило"

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Нападающий СКА сборной России Сергей Плотников после тренировки национальной команды заявил, что ему комфортно играть в звене с Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком, с которыми он выступает в питерском клубе.

– Какие впечатления от возвращения в сборную? Вы ведь не играли на Кубке "Карьяла".

– Всегда приятно находиться в этой атмосфере, когда вся раздевалка и коридоры увешаны фотографиями прошлых лет и нынешних. Ты чувствуешь победы прошлого и нынешние тоже.

– Тот факт, что здесь вы тренируетесь в том же сочетании, что и в клубе, придает дополнительный комфорт?

– В принципе, да. Комфортно играть с теми ребятами, с которыми ты провел весь сезон. Ты знаешь, что делать на льду, и твои партнеры знают. От этого немного легче.

– Что скажете о соперниках по Кубку Первого канала?

– Честно говоря, не знаю их составов. Думаю, что на собрании нам тренеры все расскажут.

– На этот раз, кстати, у шведов и финнов мало игроков из КХЛ. Будете с опаской относиться к соперникам, поскольку они не так хорошо знакомы?

– Если будет мало игроков из КХЛ, это не означает, что они будут слабые. Может быть, и будет дополнительная проблема, но система команд знакома всем, и мы будем готовиться играть так, как играет соперник.

– Нашей молодежи на Кубке "Карьяла" удалось снять финское проклятье.

– Стараюсь не думать о прошлых поражениях от финнов, чтобы это не давило. Рад, конечно, что прошлый Евротур ребята выиграли, тем более молодым составом. Они показали отличный хоккей. Все рады. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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