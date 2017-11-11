Сергей Калинин: "Сборной России необходимо улучшить игру в обороне в оставшихся матчах Кубка "Карьяла"

Нападающий СКА и сборной России Сергей Калинин считает, что национальная команда должна улучшать игру в предстоящих матчах Кубка "Карьяла" против Швейцарии и Чехии. Напомним, первая встреча против Финляндии завершилась поражением со счетом 2:3.

- Главное, чего нам не хватило, это слабая реализация моментов, - цитирует ТАСС Калинина. - Нам нужно играть в свою игру, вне зависимости от того, как играет соперник. Также нужно почистить игру в обороне.

Хорошо играли, но из-за своих ошибок пропустили необязательные голы. Где-то присутствовало недопонимание. Реализуй мы свои моменты - игра бы сложилась совсем по- другому.