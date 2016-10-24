Семь игроков из КХЛ попали в состав сборной Швеции на "Кубок Карьяла"

Стал известен состав сборной Швеции на первый этап Евротура – "Кубок Карьяла". Турнир пройдет с 3 по 6 ноября. В состав попали 7 игроков из КХЛ.

Состав сборной Швеции:

Вратари - Никлас Сведберг ("САЛАВАТ ЮЛАЕВ", Россия), Йоэль Лассинантти ("Лулео");

Защитники – Юнас Анелев ("АВАНГАРД", КХЛ), Эрик Густафссон ("АВАНГАРД", КХЛ), Стаффан Кронвалль ("ЛОКОМОТИВ", КХЛ), Юнас Юнланд ("Линчепинг"), Оскар Фантенберг ("СОЧИ", КХЛ), Хенрик Теммернес ("Таппара", Финляндия), Линус Хульстрем ("Юргорден");

Нападающие - Фредрик Петтерссон ("ТОРПЕДО", КХЛ), Рихард Гюнге ("НЕФТЕХИМИК", КХЛ), Юхан Сундстрем ("Фрелунда"), Джоэль Лундквист (Фрелунда"), Андреас Турессон ("Мальме"), Себастиан Ваннстрем ("Регле"), Маттиас Шегрен ("ЦЮРИХ", Швейцария), Деннис Еверберг ("Векше"), Марио Кемпе ("ВИТЯЗЬ, КХЛ), Александер Бергстрем ("Карлскруна"), Патрик Закриссон ("Шеллефтео АИК"), Карл Клингберг ("ЦУГ", Швейцария), Линус Класен ("Лугано", Швейцария).