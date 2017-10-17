Счастливый подписал контракт с румынским клубом

Румынский клуб "Чиксереда" на своей странице в Фейсбуке сообщил о подписании контракта с обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе "Салавата Юлаева" нападающим Петром Счастливым. Детали соглашения 38-летнего форварда с клубом из города Меркуря-Чук не разглашаются.

В прошлом сезоне он выступал за рижское "Динамо", приняв участие в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 12(6+6) очков. Сезон-2017/18 он начал в составе новокузнецкого "Металлурга", который играет в ВХЛ.

Отметим, что ранее за румынский клуб выступали россияне Вячеслав Белов и Андрей Таратухин.