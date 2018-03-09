Сборные России и Германии в Сочи могут повторить финал Олимпиады-2018

Ледовый дворец "Большой" в Сочи может принять матчи между сборными России и Германии в рамках Еврочелленджа, сообщает "Р-Спорт". Встречи состоятся ориентировочно 6 – 8 апреля. Это будет повторением финала Олимпиады-2018, в котором россияне победили со счетом 4:3 в овертайме.
Также россияне в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая, сыграют с Норвегией на выезде и примут участие в чешском (19 – 22 апреля) и шведском (26 – 29 апреля) этапах Евротура.
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WBRabbit77
Если игры будут с таким же накалом, я хочу это видеть! Германия всех приятно удивила на ОИ, если такой же уровень покажут и сейчас, будет интересный хоккей, нашим пойдет на пользу
21:02
skua
Подскажите, сколько Канада будет играть товарищеских матчей перед ЧМ и правда ли, что ребята снова познакомятся друг с другом в самолете ?
16:35