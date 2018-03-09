11:49 | Хоккей — Европа

Сборные России и Германии в Сочи могут повторить финал Олимпиады-2018

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Ледовый дворец "Большой" в Сочи может принять матчи между сборными России и Германии в рамках Еврочелленджа, сообщает "Р-Спорт". Встречи состоятся ориентировочно 6 – 8 апреля. Это будет повторением финала Олимпиады-2018, в котором россияне победили со счетом 4:3 в овертайме.

Также россияне в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая, сыграют с Норвегией на выезде и примут участие в чешском (19 – 22 апреля) и шведском (26 – 29 апреля) этапах Евротура.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180309/1133808728.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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WBRabbit77

Если игры будут с таким же накалом, я хочу это видеть! Германия всех приятно удивила на ОИ, если такой же уровень покажут и сейчас, будет интересный хоккей, нашим пойдет на пользу

21:02

skua

Подскажите, сколько Канада будет играть товарищеских матчей перед ЧМ и правда ли, что ребята снова познакомятся друг с другом в самолете ?

16:35

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