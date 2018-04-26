22:58 26 апреля | Хоккей — Европа

Сборная Швеции победила чехов на Евротуре


Сборная Швеции обыграла команду Чехии со счетом 3:1 в матче шведского этапа Евротура. У победителей отличились Якоб Нильсон, Мика ЗибанежадОливер Экман-Ларссон. В составе проигравших шайбу забросил Мика Зибанежад.

Евротур

"Чехия" - "Швеция" - 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Голы: Я. Нильссон - 1 (Баклунд, Бреннстрем), 15:19 - 0:1. Зибанежад - 1 (мен., Янмарк, Викстранд), 33:30 - 0:2. Экман-Ларссон - 1 (Андерссон, Ю. Ларссон), 35:25 - 0:3. Скленичка - 1 (Червенка, Ганзл), 50:51 - 1:3.

Вратари: Риттих (57:57) - А. Нильссон.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 19 (7+2+10) - 33 (13+13+7).

Судьи: Паюла, Салонен.

26 апреля. Седертелье. Scaniarinken.

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