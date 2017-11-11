Сборная России все еще может выиграть Кубок "Карьяла". Для этого должны совпасть следующие условия: Россия обыгрывает Чехию в основное время, а Канада – Финляндию тоже в основное время.

В этом случае сразу у четырех команд будет по 2 победы и по 6 очков. При равенстве очков у двух и более команд первым критерием является количество побед, вторым – разность шайб во всех матчах турнира, третьим – количество заброшенных шайб во всех матчах турнира, четвертым – рейтинг ИИХФ.

У шведов сейчас +2 и 8 забитых (они завершили турнир), у финнов +3 и 6 забитых, у канадцев -1 и 3 забитых, у России – +3 и 8 забитых.

При победе нашей команды над чехами даже в одну шайбу, Канада сможет обойти Россию, только разгромив финнов с разницей в 6 и более шайб. Если же финны выиграют или наберут хотя бы очко, то они и станут победителями.