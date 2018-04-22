Сборная России впервые проиграла все три матча этапа Евротура

Сборная России потерпела три поражения с одинаковым счетом 1:2 в матчах чешского этапа Еврохоккейтура. Это выступление стало худшим для нашей команды в истории. В предыдущие годы россияне только однажды обошлись без побед на отдельном турнире - в 1998 году на Чешских хоккейных играх. Тогда подопечные Александра Якушева сыграли вничью с хозяевами (3:3) и потерпели сухие поражения от шведов (0:3) и финнов (0:2).

По три поражения россияне терпели на Шведских играх в 1997 и 2000 годах. Однако в каждом из турниров участвовало по пять команд (традиционная четверка и Канада).

Наконец, в сезоне-2014/15, когда чешский и шведский этапы были заменены тремя сериями спаренных матчей, россияне потерпели шесть поражений подряд - от чехов (0:3 и 3:4), финнов (0:3 и 2:4) и шведов (4:5, 2:3 ОТ). (Кирилл БУРДАКОВ)