Сборная России возложила цветы у памятника игрокам "Локомотива"

Сборная России посетила место захоронения игроков "Локомотива", погибших в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, сообщает официальный Твиттер команды. Хоккеисты, тренерский штаб и персонал возложили цветы у памятника.

В ближайшее время сборная России отправится в Чехию на этап Евротура. 21 апреля россияне встретятся с Финляндией, 22 апреля - с Чехией.