09:52 20 апреля | Хоккей — Европа

Сборная России возложила цветы у памятника игрокам "Локомотива"


Сборная России посетила место захоронения игроков "Локомотива", погибших в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, сообщает официальный Твиттер команды.  Хоккеисты, тренерский штаб и персонал возложили цветы у памятника.

В ближайшее время сборная России отправится в Чехию на этап Евротура. 21 апреля россияне встретятся с Финляндией, 22 апреля - с Чехией.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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