Сборная России тренируется без Киселевича

Сборная России проводит тренировку в преддверии второго матча Кубка "Карьяла" против Швеции. На занятии отсутствует защитник Богдан Киселевич. Команда Олега Знарка тренируется в следующих сочетаниях:

Вратари: Сорокин, Шестеркин, Демченко.

Защитники: Антипин – Ожиганов; Ьереглазов – Любушкин; Миронов – Зуб; Рафиков – Окулов.

Нападающие: Гусев – Прохоркин – Барабанов; Голышев – Светлаков – Ничушкин; Шумаков – Ткачев – Санников; Лещенко – Красковский – Коршков.

Матч Швеция - Россия пройдет завтра и начнется в 14.30 по московскому времени.