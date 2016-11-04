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Сборная России тренируется без Киселевича

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Сборная России проводит тренировку в преддверии второго матча Кубка "Карьяла" против Швеции. На занятии отсутствует защитник Богдан Киселевич. Команда Олега Знарка тренируется в следующих сочетаниях:

Вратари: Сорокин, Шестеркин, Демченко.

Защитники: Антипин – Ожиганов; Ьереглазов – Любушкин; Миронов – Зуб; Рафиков – Окулов.

Нападающие: Гусев – Прохоркин – Барабанов; Голышев – Светлаков – Ничушкин; Шумаков – Ткачев – Санников; Лещенко – Красковский – Коршков.

Матч Швеция - Россия пройдет завтра и начнется в 14.30 по московскому времени.

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