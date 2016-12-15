Сборная России проиграла Швеции на Кубке Первого канала

Сборная России проиграла Швеции в стартовом матче Кубка Первого канала – 1:3. Шайбой в команде Олега Знарка отметился Владислав Гавриков. Победную шайбу шведы забросили за полторы минуты до конца третьего периода.
В пятницу россияне сыграют со сборной Чехии (начало - в 19:00 по московскому времени), а в воскресенье - с Финляндией (18:00).
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Гавриков - 1 (бол., Шумаков), 8:55 - 0:1. Линдблум - 1, 37:59 - 1:1. Бертильссон - 1 (Умарк), 58:59 - 2:1. Турессон - 1 (п.в.), 59:34 - 3:1.
Вратари: Фаст - Сорокин (59:03 - 59:34).
Штраф: 4 - 6.
Судьи: Бряннаре, Рантала.
15 декабря. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".
Новоуепинни
Отличный турнир, на самом деле. Очень интересно было смотреть, интереснее чем например биатлон, где все предсказуемо выигрывают французы. Наши играли лучше, просто не повезло. И правильно, что проводят такие турниры, отличная подготовка к ОИ. А для молодых игроков поиграть с Ковальчуком - отличная школа, которую им никакая коммерческая НХЛ заменить не сможет.
22:30
CSKA79
Выбор пал на биатлон. Не пожалел ))) Комментаторы распинались по поводу аншлага.... ну-ну )))) 30% свободных мест. С такой игрой болельщикам доплачивать должны, чтобы трибуны заполнились.
22:16
Птицuk
Такой хоккей нам не нужен. Это какое-то ... сами понимаете. Вот вам результат отсутствия конкуренции во внутреннем чемпионате. Давайте, ещё троих - четырех НХЛовцев привезите в СКА, ослабьте их конкурентов приглашением всех сборников, и будете деградировать ещё сильнее чем Халк в Зените. Сколько раз уже надо всем специалистам сказать - что политика заваливания госбаблом одного клуба - порочна по своей сути и делается на пользу только коррупционерам из Питера. Все же понимают, что при пересыпании сахара из бюджета, то есть из Газпрома, к игрокам, (что, кстати, не идём им на пользу - посмотрите как играют все, кто перешел в СКА из других клубов) - сладкими становятся руки всех, кто причастен к "пересыпанию". Д.Б., да запретите же наконец Миллеру совать свои грязные руки в наш спорт - везде, куда он залез - у нас провал по всем фронтам!
22:07
боевой конь
да трениришка с игрочишками((
22:01
morjkew34
всё закономерно)
21:57
Привет от дилетанта!
Ну чё, начнём???? Ковальчук - убирайся!!!!
21:55
специалист по колбасным обрезкам
Кому нужен этот евротур??Главный турнир года проиграли в сентябре!!!Илюша БАБЛОЧУК УЖЕ НЕ ТОТ!!!!ПРОМЕНЯЛ ХОККЕЙ НА БАБКИ,ВОТ И ПОЛУЧИ РЕЗУЛЬТАТ!!!
21:54
Zico-wc
Это какой-то позор проиграли третьему-четвертому составу сборной Швеции. Опять, как и на Кубке Мира, всех "повязали" шведы, Знарок не знает, что делать. Доколе?
21:46
maximum080
Смотрел биатлон, переключил на хоккей, впечатление от игры как будто в замедленном повторе идет игра что со стороны наших, что со стороны шведов, скорости нулевые, Слепцова и то быстрее бежит. Вот такое впечатление от игры.
21:44
sp2012
Лошары и есть лошары. Как вовремя свалили из-за травм Мозякин и К. Хоть позора избежали. Знарку пора прекратить эксперименты с пенсионерами!! Лучше бы тоже самое сделал ,как в Финляндии!!!
21:38
Владо
Ну и защита... игроки вареные,как и на недавнем КМ,и глупые,локально "бьются" только если куча мала у наших ворот из шведов и наших.Позиционно в защите ворот глубоко тупые.Когда забивали нам вторую,решающую,шайбу три игрочка нашей сбродной находились за линией ворот,выкатившись на пасующего шведа.Кошмар!
21:37
новосибиряк
..неужели есть ещё те, кто смотрит такие турниры..?
21:34
vernon s
Примерно так играю с пацанами на дворовом катке.
21:34
Тони Старк
Штурм удался,спасибо суперигроку телегину у него финты от бога)
21:33
shvedero
обажаю смотреть купленные матчи, именно это я сегодня увидел
21:33
strazh2007
в маскве дохнет всё живое!((
21:32
Электросталец
Телега шедеврален, хохот и занавес...
21:27
EG0R
Жалкое подобие команды,с этим сбродом собрались выигрывать КПК? Смех
21:25
Айртон
Ну шо, на классе?)) Деньгийчука с возвращением в сборную!)) Бгг))
21:24
Papa Dolphin
С Чукагеком в команде
21:23
Papa Dolphin
Это нормально
21:23