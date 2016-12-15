Сборная России проиграла Швеции на Кубке Первого канала

Сегодня. Москва. Швеция - Россия - 3:1. Борьба на пятачке Ильи СОРОКИНА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

Сборная России проиграла Швеции в стартовом матче Кубка Первого канала – 1:3. Шайбой в команде Олега Знарка отметился Владислав Гавриков. Победную шайбу шведы забросили за полторы минуты до конца третьего периода.

В пятницу россияне сыграют со сборной Чехии (начало - в 19:00 по московскому времени), а в воскресенье - с Финляндией (18:00).

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Гавриков - 1 (бол., Шумаков), 8:55 - 0:1. Линдблум - 1, 37:59 - 1:1. Бертильссон - 1 (Умарк), 58:59 - 2:1. Турессон - 1 (п.в.), 59:34 - 3:1.

Вратари: Фаст - Сорокин (59:03 - 59:34).

Штраф: 4 - 6.

Судьи: Бряннаре, Рантала.

15 декабря. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".

Трансляция матча Швеция - Россия