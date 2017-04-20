Сборная России приступила к тренировкам в Швейцарии перед матчами Еврочелленджа

Сборная России начала подготовку к матчам Еврочелленджа в Швейцарии против местной сборной. Российская команда проведет две встречи с хозяевами – 21-го и 22 апреля. Отметим, что в составе национальной команды уже тренируются два игрока из НХЛ – защитник "Филадельфии" Иван Проворов и нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников.

Состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Илья Сорокин, Андрей Кареев, Эмиль Гарипов.

Красные: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Сергей Шумаков – Максим Шалунов – Степан Санников.

Черные: Захар Арзамасцев – Игорь Ожиганов, Максим Мамин – Андрей Светлаков – Валерий Ничушкин.

Синие: Михаил Науменков – Андрей Миронов – Максим Чудинов, Иван Телегин – Сергей Андронов – Антон Бурдасов.

Белые: Иван Проворов – Илья Любушкин, Анатолий Голышев – Владимир Ткачев – Роман Любимов – Владислав Наместников.

Напомним, что "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Швейцария – Россия