Сборная России победила Чехию в серии буллитов

Сборная России обыграла Чехию (4:3 Б) в заключительном матче Чешских игр и заняла третье место в группе. Отметим, что россияне одержали первую победу в этом турнире.

В составе сборной России по шайбе забросили форварды Евгений Дадонов и Никита Гусев, а также защитник Иван Проворов. У чехов отличились Петр Врана, Ян Коварж и Томас Хика. В овертайме соперники голов не забили, а победу россиянам в серии буллитов принес точный бросок Гусева.

Напомним, что сборная России досрочно выиграла Евротур.

Еврохоккейтур

Чешские игры

Чехия - РОССИЯ - 3:4 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Гика - 1 (бол., Шулак), 18:07 - 1:0. Дадонов - 1 (Шипачев), 21:29 - 1:1. Врана - 1 (Коварж, Радил), 24:00 - 2:1. Проворов - 1 (Телегин), 50:58 - 2:2. Коварж - 5 (Радил), 53:12 - 3:2. Гусев - 3 (бол., Шипачев, Дадонов), 57:40 - 3:3.

Нереализованный буллит: Радил (46:03, Чехия).

Победный буллит: Гусев.

Вратари: Мразек - Сорокин.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 15 (4+3+7+1) - 22 (8+7+6+1).

Судьи: Андерссон, Бьерк.

30 апреля. Ческе-Будеевице. Budvar Arena.

Шедевр от Гусева, его победный буллит - осторожно, можно смотреть бесконечно! Ретвит, если в восторге: pic.twitter.com/bcfB2GQJX8 – Хоккей России (@russiahockey) 30 апреля 2017 г.

"СЭ" вел трансляцию матча