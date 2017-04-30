Сборная России победила Чехию в серии буллитов

Сборная России обыграла Чехию (4:3 Б) в заключительном матче Чешских игр и заняла третье место в группе. Отметим, что россияне одержали первую победу в этом турнире.
В составе сборной России по шайбе забросили форварды Евгений Дадонов и Никита Гусев, а также защитник Иван Проворов. У чехов отличились Петр Врана, Ян Коварж и Томас Хика. В овертайме соперники голов не забили, а победу россиянам в серии буллитов принес точный бросок Гусева.
Напомним, что сборная России досрочно выиграла Евротур.
Еврохоккейтур
Чешские игры
Чехия - РОССИЯ - 3:4 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Гика - 1 (бол., Шулак), 18:07 - 1:0. Дадонов - 1 (Шипачев), 21:29 - 1:1. Врана - 1 (Коварж, Радил), 24:00 - 2:1. Проворов - 1 (Телегин), 50:58 - 2:2. Коварж - 5 (Радил), 53:12 - 3:2. Гусев - 3 (бол., Шипачев, Дадонов), 57:40 - 3:3.
Нереализованный буллит: Радил (46:03, Чехия).
Победный буллит: Гусев.
Вратари: Мразек - Сорокин.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 15 (4+3+7+1) - 22 (8+7+6+1).
Судьи: Андерссон, Бьерк.
30 апреля. Ческе-Будеевице. Budvar Arena.
Шедевр от Гусева, его победный буллит - осторожно, можно смотреть бесконечно! Ретвит, если в восторге: pic.twitter.com/bcfB2GQJX8– Хоккей России (@russiahockey) 30 апреля 2017 г.
Thomas_Boy
Я вообще исключительно ЗА Знарка, но если эта команда получит медали на ЧМ, это будет чудом. Просто чудом. А если не попадет в 1/4 - не удивлюсь. Очень слабо все.
22:31
Neuturungal
Значит сегодня читалось. А сколько проклятий было после матча с финнами в адрес продавшегося газпрому подлеца Знарка, и почему-то я один возразил, написав: что вы все скажете, когда наши завтра обыграют чехов!
22:24
shpasic
читалось))
22:14