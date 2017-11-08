Сборная России перед матчем с Финляндией тренируется без изменений в звеньях

Сборная России тренируется в прежних сочетаниях накануне стартового матча Кубка "Карьяла" против Финляндии. В таком же составе подопечные Олега Знарка занимались 7 ноября.

Состав звеньев выглядит следующим образом: Никита Нестеров - Вячеслав Войнов, Никита Гусев - Владимир Ткачев - Кирилл Капризов; Динар Хафизуллин - Никита Трямкин, Сергей Мозякин - Михаил Григоренко - Александр Барабанов, Павел Красковский; Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Иван Телегин - Сергей Андронов - Сергей Плотников; Андрей Зубарев - Илья Любушкин, Василий Токранов, Сергей Широков - Сергей Калинин - Валерий Ничушкин.

Матч Финляндия - Россия состоится 9 ноября, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.