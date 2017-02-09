21:41 9 февраля | ХОККЕЙ — Европа

Сборная России обыграла Финляндию

Вратарь сборной России Игорь ШЕСТЕРКИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Вратарь сборной России Игорь ШЕСТЕРКИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Сборная России в вынесенном матче шведского этапа Евротура победила Финляндию. В составе россиян отличились нападающий "Трактора" Алексей Кручинин и форвард "Автомобилиста" Анатолий Голышев, у финнов - экс-игрок "Витязя" Олли Палола.

В субботу команде Олега Знарка предстоит поединок против Швеции, в воскресенье – с Чехией.

Еврохоккейтур

Шведские игры

РОССИЯ – Финляндия – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Кручинин - 1 (Светлаков, Рыков), 35:08 - 1:0. Палола - 1 (Саллинен, Койвисто), 40:37 - 1:1. Голышев - 3 (Ткачев), 58:34 - 2:1.

Вратари: Шестеркин - Коскинен (58:39).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 21 (4+9+8) - 24 (7+6+11).

Судьи: Годек, Градил.

9 февраля. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный". 6778 зрителей.

Трансляция матча Россия - Финляндия

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/eurohockeytour/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (7)
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стринги кросби

зашёл на 3 минуты, почитал этот шлак в комментариях и вышел... "Эксперты" высказали своё никому не нужное мнение

00:48

shvedero

включил на три минуты, посмотрел на этот мусор и выключил ... Обидно, когда нынешние эксперты считают это "уровнем".

23:24 9 февраля

Алый Дракон

Уровень этого "зрелища" лишний раз показывает факт, что СЭ не удосужился даже привести статы по броскам )... Это не просто "товарняк" - это "мелкая ручная дрезина" )...

22:23 9 февраля

ladafan

бушлат из ватника чемпионат бензоколонки на углу водокачки__________________ Ну, где-то так сало переел или перескакал.....

22:20 9 февраля

alexpomor

бушлат из ватника чемпионат бензоколонки на углу водокачки__________________ Ну, где-то так....

22:12 9 февраля

бушлат из ватника

чемпионат бензоколонки на углу водокачки

22:03 9 февраля

diskmen

Коскинен красава, помог нашей сборной.

21:56 9 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ