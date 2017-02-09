Сборная России обыграла Финляндию

Сборная России в вынесенном матче шведского этапа Евротура победила Финляндию. В составе россиян отличились нападающий "Трактора" Алексей Кручинин и форвард "Автомобилиста" Анатолий Голышев, у финнов - экс-игрок "Витязя" Олли Палола.

В субботу команде Олега Знарка предстоит поединок против Швеции, в воскресенье – с Чехией.

Еврохоккейтур

Шведские игры

РОССИЯ – Финляндия – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Кручинин - 1 (Светлаков, Рыков), 35:08 - 1:0. Палола - 1 (Саллинен, Койвисто), 40:37 - 1:1. Голышев - 3 (Ткачев), 58:34 - 2:1.

Вратари: Шестеркин - Коскинен (58:39).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 21 (4+9+8) - 24 (7+6+11).

Судьи: Годек, Градил.

9 февраля. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный". 6778 зрителей.

Трансляция матча Россия - Финляндия