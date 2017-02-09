Сборная России обыграла Финляндию

Сборная России в вынесенном матче шведского этапа Евротура победила Финляндию. В составе россиян отличились нападающий "Трактора" Алексей Кручинин и форвард "Автомобилиста" Анатолий Голышев, у финнов - экс-игрок "Витязя" Олли Палола.
В субботу команде Олега Знарка предстоит поединок против Швеции, в воскресенье – с Чехией.
Еврохоккейтур
Шведские игры
РОССИЯ – Финляндия – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Кручинин - 1 (Светлаков, Рыков), 35:08 - 1:0. Палола - 1 (Саллинен, Койвисто), 40:37 - 1:1. Голышев - 3 (Ткачев), 58:34 - 2:1.
Вратари: Шестеркин - Коскинен (58:39).
Штраф: 8 - 12.
Броски: 21 (4+9+8) - 24 (7+6+11).
Судьи: Годек, Градил.
9 февраля. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный". 6778 зрителей.
стринги кросби
зашёл на 3 минуты, почитал этот шлак в комментариях и вышел... "Эксперты" высказали своё никому не нужное мнение
00:48
shvedero
включил на три минуты, посмотрел на этот мусор и выключил ... Обидно, когда нынешние эксперты считают это "уровнем".
23:24 9 февраля
Алый Дракон
Уровень этого "зрелища" лишний раз показывает факт, что СЭ не удосужился даже привести статы по броскам )... Это не просто "товарняк" - это "мелкая ручная дрезина" )...
22:23 9 февраля
ladafan
бушлат из ватника чемпионат бензоколонки на углу водокачки__________________ Ну, где-то так сало переел или перескакал.....
22:20 9 февраля
alexpomor
бушлат из ватника чемпионат бензоколонки на углу водокачки__________________ Ну, где-то так....
22:12 9 февраля
бушлат из ватника
чемпионат бензоколонки на углу водокачки
22:03 9 февраля
diskmen
Коскинен красава, помог нашей сборной.
21:56 9 февраля