Сборная России обыграла Чехию и стала победителем Кубка "Карьяла"

Сборная России обыграла Чехию в матче Кубка "Карьяла" со счетом 3:0. Голами отметились Владимир Ткачев, Никита Гусев и Алексей Береглазов. Команда Олега Знарка стала победителем турнира, одержав победу во всех трех играх. Ранее россияне одолели сборные Финляндии (5:1) и Швеции (3:2). Чехи заняли второе место с 4 баллами. Судьба третьего места решится в матче сборных Финляндии и Швеции.
Евротур
Кубок "Карьяла"
Чехия – Россия – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Ткачев - 2 (мен., Санников), 25:51 - 0:1. Гусев - 2 (бол., Прохоркин, Антипин), 37:03 - 0:2. Береглазов - 1 (Гусев), 49:03 - 0:3.
Вратари: Фурх - Сорокин.
Штраф: 18 - 6.
Броски: 32 (9+14+9) - 23 (6+5+12).
Судьи: Каукокари, Салонен.
6 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.
SV13
Ну теперь-то золото олимпиады точно наше ))
17:38
Паснаход
Как тузик грелку. Все остальные страны нам завидуют.
17:32
SYLVER
Посмотрел все игры турнира и получил огромное удовольствие от побед нашей сборной и не только. Получил двойное или даже тройное удовольствие от хоккея ,так как не было во время матчей комментариев со скамеек запасных наших "дорогих" и "любимых" Дарьи Мироновой и Натальи Кларк. Не понимаю зачем вообще нужны их камменты со скамеек - это как навязчивая реклама ,которую быстрее переключаешь или вырубаешь звук. Неужели в спортивной редакции не понимают элементарного - что сие явление только отторгает большинство болельщиков от хоккея(экрана телевизора). Они что там все Гусева наслушались ,который сказанул год или два назад ,что хоккей нужно комментировать не одному и не вдвоём ,а гораздо большим составом комментаторов. Смотришь хоккей и тут на тебе - она сообщает что сейчас вставит свои пять копеек (которые наверное любому болельщику до ...) или ещё хуже бывает без предупреждения. Я хоккей включил посмотреть ,но и тут не дают эти горе-комментаторши нормально отдохнуть. Но кубок Карьяла 2016 в этом отношении порадовал ,как в старые добрые времена. Наших с Победой! Молодцы! Спасибо ребята за отличную игру!
17:32
Странник-777
Что за институтка заметку писала? Баллы применяют в системе оценки знаний. В хоккее команды завоёвывают очки.
17:31
Упёртый русский
Все по делу!
17:28
spetrov
Русские нагнут весь мир :)))
17:22
выходной
Быть может на наших глазах происходит рождение новой версии"Красной машины"? Я был бы этому только рад!Молодцы!!! Всем ребятам здоровья и удачи!!!"
17:19
🚀 Русские нагнут весь ми
Заголовок должен быть: "Русская молодежка поставила Европу на колени. Легко, уверенно, на классе))"
17:09
Тропическая гемангиома Мовсисяна
легко, уверенно, на классе)))
17:08
П_о_в_а_р
На классе.
17:08
Svat66
Молодцы, ребята!!! RUSSIAN FOREVER!!!!!
17:04
Семёныч1955
Молодчики!
16:59
Lars Berger
Красавцы пацаны!
16:59
SIZ170
играли с желанием... МОЛОДЦЫ!!!
16:52
DIVAUL40
Сорокина с сухарём.?
16:49
spetrov
Молодцы парни. Всех с победой!
16:48