16:41 | ХОККЕЙ — Европа

Сборная России обыграла Чехию и стала победителем Кубка "Карьяла"

Сегодня. Хельсинки. Чехия - Россия - 0:3. Россияне празднуют очередное взятие ворот соперника. Фото REUTERS Сегодня. Хельсинки. Чехия - Россия - 0:3. Томаш ЗАБОРНА (слева) ведет борьбу со Степаном САННИКОВЫМ. Фото REUTERS
Сегодня. Хельсинки. Чехия - Россия - 0:3. Россияне празднуют очередное взятие ворот соперника. Фото REUTERS
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Сборная России обыграла Чехию в матче Кубка "Карьяла" со счетом 3:0. Голами отметились Владимир Ткачев, Никита Гусев и Алексей Береглазов. Команда Олега Знарка стала победителем турнира, одержав победу во всех трех играх. Ранее россияне одолели сборные Финляндии (5:1) и Швеции (3:2). Чехи заняли второе место с 4 баллами. Судьба третьего места решится в матче сборных Финляндии и Швеции.

Евротур

Кубок "Карьяла"

Чехия – Россия – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Ткачев - 2 (мен., Санников), 25:51 - 0:1. Гусев - 2 (бол., Прохоркин, Антипин), 37:03 - 0:2. Береглазов - 1 (Гусев), 49:03 - 0:3.

Вратари: Фурх - Сорокин.

Штраф: 18 - 6.

Броски: 32 (9+14+9) - 23 (6+5+12).

Судьи: Каукокари, Салонен.

6 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.

Трансляция матча Чехия - Россия

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (16)
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SV13

Ну теперь-то золото олимпиады точно наше ))

17:38

Паснаход

Как тузик грелку. Все остальные страны нам завидуют.

17:32

SYLVER

Посмотрел все игры турнира и получил огромное удовольствие от побед нашей сборной и не только. Получил двойное или даже тройное удовольствие от хоккея ,так как не было во время матчей комментариев со скамеек запасных наших "дорогих" и "любимых" Дарьи Мироновой и Натальи Кларк. Не понимаю зачем вообще нужны их камменты со скамеек - это как навязчивая реклама ,которую быстрее переключаешь или вырубаешь звук. Неужели в спортивной редакции не понимают элементарного - что сие явление только отторгает большинство болельщиков от хоккея(экрана телевизора). Они что там все Гусева наслушались ,который сказанул год или два назад ,что хоккей нужно комментировать не одному и не вдвоём ,а гораздо большим составом комментаторов. Смотришь хоккей и тут на тебе - она сообщает что сейчас вставит свои пять копеек (которые наверное любому болельщику до ...) или ещё хуже бывает без предупреждения. Я хоккей включил посмотреть ,но и тут не дают эти горе-комментаторши нормально отдохнуть. Но кубок Карьяла 2016 в этом отношении порадовал ,как в старые добрые времена. Наших с Победой! Молодцы! Спасибо ребята за отличную игру!

17:32

Странник-777

Что за институтка заметку писала? Баллы применяют в системе оценки знаний. В хоккее команды завоёвывают очки.

17:31

Упёртый русский

Все по делу!

17:28

spetrov

Русские нагнут весь мир :)))

17:22

выходной

Быть может на наших глазах происходит рождение новой версии"Красной машины"? Я был бы этому только рад!Молодцы!!! Всем ребятам здоровья и удачи!!!"

17:19

🚀 Русские нагнут весь ми

Заголовок должен быть: "Русская молодежка поставила Европу на колени. Легко, уверенно, на классе))"

17:09

Тропическая гемангиома Мовсисяна

легко, уверенно, на классе)))

17:08

П_о_в_а_р

На классе.

17:08

Svat66

Молодцы, ребята!!! RUSSIAN FOREVER!!!!!

17:04

Семёныч1955

Молодчики!

16:59

Lars Berger

Красавцы пацаны!

16:59

SIZ170

играли с желанием... МОЛОДЦЫ!!!

16:52

DIVAUL40

Сорокина с сухарём.?

16:49

spetrov

Молодцы парни. Всех с победой!

16:48

Материалы других СМИ