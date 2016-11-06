Сборная России обыграла Чехию и стала победителем Кубка "Карьяла"

Сборная России обыграла Чехию в матче Кубка "Карьяла" со счетом 3:0. Голами отметились Владимир Ткачев, Никита Гусев и Алексей Береглазов. Команда Олега Знарка стала победителем турнира, одержав победу во всех трех играх. Ранее россияне одолели сборные Финляндии (5:1) и Швеции (3:2). Чехи заняли второе место с 4 баллами. Судьба третьего места решится в матче сборных Финляндии и Швеции.

Евротур

Кубок "Карьяла"

Чехия – Россия – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Ткачев - 2 (мен., Санников), 25:51 - 0:1. Гусев - 2 (бол., Прохоркин, Антипин), 37:03 - 0:2. Береглазов - 1 (Гусев), 49:03 - 0:3.

Вратари: Фурх - Сорокин.

Штраф: 18 - 6.

Броски: 32 (9+14+9) - 23 (6+5+12).

Судьи: Каукокари, Салонен.

6 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.

Трансляция матча Чехия - Россия