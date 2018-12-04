Сборная России назвала состав на Кубок Первого канала

Сборная России назвала состав на второй, домашний, этап Евротура - Кубок Первого канала. Турнир пройдет c 13 по 16 декабря. В состав команды Ильи Воробьева вошли:
Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков ("Авангард").
Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Алексей Василевский ("Автомобилист"), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба – СКА), Виктор Антипин ("Металлург"), Андрей Педан ("Ак Барс"), Александр Елесин ("Локомотив").
Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все – СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов ("Салават Юлаев"), Андрей Локтионов ("Локомотив").
Матчи Швеция - Россия (13 декабря, 18.45), Финляндия - Швеция (15 декабря, 11.30), Россия - Чехия (15 декабря, 15.45) и Чехия - Швеция (16 декабря, 14.00) пройдут в московском "Парке Легенд". Финляндия и Чехия проведут вынесенную игру в Хельсинки (13 декабря 19.30), а встреча Россия - Финляндия (16 декабря, 17.00) пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" как "Хоккейная классика".
- Салават Юлаев
- Ак Барс
- Локомотив Яр
- Металлург Мг (хоккей)
- Автомобилист Екатеринбург
- Авангард Омск
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Павел Дацюк
- Илья Каблуков
- Игорь Бобков
- Сергей Андронов
- Никита Гусев
- Евгений Кетов
- Михаил Григоренко
- Антон Слепышев
- Никита Нестеров
- Михаил Науменков
- Иван Телегин
- Андрей Локтионов
- Сергей Плотников
- Виктор Антипин
- Николай Прохоркин
- Игорь Шестеркин
- Илья Воробьев
- Илья Сорокин
- Андрей Педан
- Александр Барабанов
- Василий Токранов
- Максим Шалунов
- Кирилл Капризов
- Артем Блажиевский
- Андрей Кузьменко
- Александр Елесин
- Александр Кадейкин
- Владислав Гавриков
- Алексей Василевский