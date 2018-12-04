12:09 | Хоккей — Европа

Сборная России назвала состав на Кубок Первого канала

Главный тренер сборной России Илья Воробьев. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru Состав сборной России на Кубок Первого канала.
Главный тренер сборной России Илья Воробьев. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
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Сборная России назвала состав на второй, домашний, этап Евротура - Кубок Первого канала. Турнир пройдет c 13 по 16 декабря. В состав команды Ильи Воробьева вошли:

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков ("Авангард").
Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Алексей Василевский ("Автомобилист"), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба – СКА), Виктор Антипин ("Металлург"), Андрей Педан ("Ак Барс"), Александр Елесин ("Локомотив").
Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все – СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов ("Салават Юлаев"), Андрей Локтионов ("Локомотив").

Матчи Швеция - Россия (13 декабря, 18.45), Финляндия - Швеция (15 декабря, 11.30), Россия - Чехия (15 декабря, 15.45) и Чехия - Швеция (16 декабря, 14.00) пройдут в московском "Парке Легенд". Финляндия и Чехия проведут вынесенную игру в Хельсинки (13 декабря 19.30), а встреча Россия - Финляндия (16 декабря, 17.00) пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" как "Хоккейная классика".

Состав сборной России на Кубок Первого канала.
Состав сборной России на Кубок Первого канала.
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