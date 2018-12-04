Сборная России назвала состав на Кубок Первого канала

Сборная России назвала состав на второй, домашний, этап Евротура - Кубок Первого канала. Турнир пройдет c 13 по 16 декабря. В состав команды Ильи Воробьева вошли:

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков ("Авангард").

Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Алексей Василевский ("Автомобилист"), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба – СКА), Виктор Антипин ("Металлург"), Андрей Педан ("Ак Барс"), Александр Елесин ("Локомотив").

Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все – СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов ("Салават Юлаев"), Андрей Локтионов ("Локомотив").

Матчи Швеция - Россия (13 декабря, 18.45), Финляндия - Швеция (15 декабря, 11.30), Россия - Чехия (15 декабря, 15.45) и Чехия - Швеция (16 декабря, 14.00) пройдут в московском "Парке Легенд". Финляндия и Чехия проведут вынесенную игру в Хельсинки (13 декабря 19.30), а встреча Россия - Финляндия (16 декабря, 17.00) пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" как "Хоккейная классика".