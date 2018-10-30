Сборная России назвала состав на Кубок Карьяла

Штаб сборной России назвал состав национальной команды на первый этап Евротура – Кубок Карьяла.
Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов ("Локомотив").
Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский (оба – ЦСКА), Артем Зуб (СКА), Денис Баранцев ("Торпедо"), Никита Трямкин, Алексей Василевский (оба – "Автомобилист"), Виктор Антипин ("Металлург"), Александр Елесин ("Локомотив"), Андрей Педан ("Ак Барс").
Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Андрей Локтионов ("Локомотив"), Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачев, Евгений Кетов (все – СКА), Анатолий Голышев (Автомобилист), Денис Зернов, Илья Михеев (оба – "Авангард"), Александр Кадейкин, Петр Хохряков (оба – "Салават Юлаев").
Средний возраст команды 24,5 года.
Тренерский штаб сборной отправится в Финляндию в следующем составе: главный тренер Илья Воробьев, старший тренер Алексей Жамнов, тренер Анвар Гатиятулин, тренер вратарей Рашит Давыдов. Тренеры Алексей Кудашов и Игорь Никитин не поедут на турнир из-за занятости в клубах.
Кубок Карьяла пройдет в столице Финляндии Хельсинки с 8 по 11 ноября (за исключением вынесенного матча Швеция – Чехия)
Расписание матчей сборной России:
8 ноября
19.30* Финляндия – Россия
10 ноября
14.00 Швеция – Россия
11 ноября
14.30 Чехия – Россия
* – Время начала матчей – московское.
- Салават Юлаев
- Ак Барс
- Локомотив Яр
- Металлург Мг (хоккей)
- СКА СПб
- Торпедо НН
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Алексей Жамнов
- Алексей Кудашов
- Евгений Кетов
- Рашит Давыдов
- Игорь Никитин
- Михаил Григоренко
- Никита Нестеров
- Иван Телегин
- Андрей Локтионов
- Виктор Антипин
- Петр Хохряков
- Игорь Шестеркин
- Никита Трямкин
- Илья Воробьев
- Илья Сорокин
- Андрей Педан
- Анатолий Голышев
- Александр Дергачев
- Александр Барабанов
- Денис Зернов
- Максим Шалунов
- Анвар Гатиятулин
- Кирилл Капризов
- Илья Михеев
- Артем Блажиевский
- Андрей Кузьменко
- Александр Елесин
- Артем Зуб
- Александр Кадейкин
- Алексей Бывальцев
- Денис Баранцев
- Алексей Василевский