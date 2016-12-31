Сборная Канады стала победителем Кубка Шпенглера

Победителем Кубка Шпенглера стала сборная Канады, составленная из игроков, выступающих в Европе. В финале канадцы обыграли "Лугано" со счетом 5:2. Для них этот трофей стал 14-м в истории. Больше только у "Давоса" - 15 побед.
Кубок Шпенглера
Финал
Канада – "Лугано" (Швейцария) – 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
Голы: Бюрглер – 2 (Закриссон), 0:31 – 0:1. Ч. Геноуэй – 2 (Сполинг, Эммертон), 6:03 – 1:1. Пульо – 2 (Микфликер, Дидоменико), 20:59 – 2:1. Эммертон – 1 (мен., Парлетт), 22:59 – 3:1. Эббетт – 2 (Рэймонд), 37:17 – 4:1. Бюрглер – 3 (бол., Висниевски), 44:08 – 4:2. Сполинг – 1 (п.в., Эббетт), 59:43 – 5:2.
Вратари: Фукэйл – Мерзликин (Мюллер, 40:00, 58:13 – 59:43).
Штраф: 16 – 12.
Броски: 47 (19+16+11) – 42 (12+14+16).
Судьи: Виганд, Виннерборг.
31 декабря. Давос. Vaillant Arena.
Thomas_Boy
Турнир этот интересен только швейцарским командам, остальные привычно кладут на него буй. Но все-таки команды колхоза могли бы посерьезнее отнестись к Шпенглеру. Да руководство колхозной лиги тоже. Послали бы СКА, "Магнитку", "Торпедо" или "Ак Барс"...
17:25
Айртон
Сильнее они могут быть разве что во сне.)) Свою состоятельность надо доказать.)) Хотя бы, приняв участие в Кубке чемпионов.)) А пока по факту швейцарская лига сильнее.))
17:16
Айртон
Slim Taller ЦСКА и Салават совсем недавно вынесли.)) Причём ЦСКА 2 раза!))
17:14
цска 19781978
Ну первенство водокачки в горах
17:11
shpasic
это что-то типа футбольного кубка содружества что ли?
17:08
Тропическая гемангиома Мовсисяна
у чмоки разрыв шаблона))) пришлось хвалить обоих ахахаха)))
17:03
Slim Taller
В КХЛ есть примерно 7 команд выше уровнем швейцарской лиги - СКА,ЦСКА,Динамо,Локомотив,Магнитка,Ак Барс,Салават.Судейство на турнире особенное. и чисто хозяйское.Играть в контактный хоккей не дают,поэтому и результативность выше.
17:02
Электросталец
у сырников лучшие, у нас -Авто, лечи голову, канукосский кандидатишка!
16:59
Айртон
Шикарный хоккей!) 90 бросков на двоих!)) Канада лучшая!) Но и швейцарцы очень достойно.) Уже 6 лет подряд выносят КХЛ.))
16:56