Сборная Канады победила "Давос" в матче Кубка Шпенглера

Сборная Канады в матче Кубка Шпенглера победила "Давос" со счетом 4:3. В составе хозяев отличились Пер Ледин (дубль) и Даниэль Рахими. У Канады голы забили Мэйсон Рэймонд, Кори Эммертон, Джейкоб Микфликер и Эндрю Эббет.

Кубок Шпенглера

Группа Каттини

"Давос" (Давос) – "Канада" – 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Голы: Ледин – 1 (бол.), 11:09 – 1:0. Рэймонд – 2 (Ч. Геноуэй, Джеффри), 16:27 – 1:1. Эммертон – 1 (мен.), 27:57 – 1:2. Раими – 1, 45:02 – 2:2. Микфликер – 1 (бол., Гормли), 46:37 – 2:3. Эббетт – 2 (бол., Ч. Геноуэй), 52:40 – 2:4. Ледин – 2 (М. Визер), 55:18 – 3:4.

Вратари: Сенн (59:13) – Фукэйл.

Штраф: 20 – 12.

Судьи: Верли, Легго.

27 декабря. Давос. Vaillant Arena.