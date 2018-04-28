Сборная Финляндии победила чехов в матче Евротура

Сборная Финляндии обыграла команду Чехии со счетом 5:2 в рамках шведского этапа Евротура. Финны одержали вторую победу на турнире и идут на первом месте в таблице. Чехи проиграли во второй раз и с разницей голов 3:8 занимают последнюю строчку.

Евротур

Шведские игры

Финляндия – Чехия – 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Голы: Хонка – 1 (бол., Иконен), 13:37 – 1:0. Суомела – 3 (бол., Риикола), 16:33 – 2:0. А. Мусил – 1, 30:15 – 2:1. Киискинен – 1 (Песонен, Иконен), 40:53 – 3:1. Раяла – 2 (бол., Санделл), 51:15 – 4:1. Кивисте – 1 (бол., Маннинен), 51:40 – 5:1. Коусал – 1 (Странски), 55:26 – 5:2.

Вратари: Хуссо – Фурх.

Штраф: 10 – 26.

Броски: 27 (10+4+13) – 21 (8+9+4).

Судьи: Бьерк, Хольм.

28 апреля. Седертелье. Scaniarinken.